Vikings: Valhalla, Leo Suter anticipa cosa accadrà nelle prossime stagioni.

Come sappiamo,Vikings: Valhalla è stata ufficialmente rinnovata per la stagione 2 e 3 da parte di Netflix. In una nuova intervista, Leo Suter anticipa cosa accadrà nelle prossime stagioni.

La prima stagione dello spin-off della celebre serie Netflix, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Vikings: Vahlalla, si è da poco conclusa. In attesa di vedere i prossimi episodi, l'attore di Harald è stato intervistato da E!, anticipandoci il futuro dello show.

"Lasciamo questi personaggi in posti davvero interessanti". "Stanno solo imparando il vero mondo vichingo."

Nell'ottavo episodio della prima stagione, intitolato "The End of the Beginning", Harald Sigurdsson è stato ferito e poi soccorso da Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson).

"Ha perso tutto", dice Suter. "Pensava che la vita fosse semplice. Era un principe e stava per diventare il prossimo re di Norvegia. Dovrà scoprire cosa serve per diventare un vichingo, e non è così semplice come pensa che sarà".

Per prepararsi al ruolo, Suter racconta di aver letto e studiato molti libri di storia. "Harald era uno tosto", dice. "Era un supereroe ai suoi tempi. Era questo famoso guerriero che ha viaggiato attraverso l'Europa, guadagnandosi una temibile reputazione". "Ci sono documenti medievali di 800 anni scritti su quest'uomo". "Questo è stato un periodo sanguinario nella storia britannica e vichinga", ha condiviso infine l'attore.