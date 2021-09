Vikings Valhalla, in che luoghi sarà ambientata la serie Netflix?

Nel corso del TUDUM abbiamo avuto modo di vedere il primo trailer di Valhalla, lo spin-off targato Netflix di Vikings entrato in produzione nel 2020. L'uscita di Valhalla sembra essere vicina, mentre i fan si chiedono come sarà. In particolare ci si chiede: quali saranno le ambientazioni? Ecco cosa sappiamo.

Lo spin-off sarà ambientato circa 100 anni dopo gli eventi di Vikings, dunque possiamo aspettarci di vedere dei luoghi decisamente più moderni. Ci troviamo nell'XI secolo, nella Scandinavia medievale. Siamo ormai alla fine dell'era vichinga, dove seguiremo personaggi nuovi rispetto alla serie originale.

Dunque epoca diversa e personaggi diversi. Ma qualcosa di uguale c'è: si tratta infatti del luogho. Come dichiarato dal creatore Michael Hirst, si ritorna a Kattegat, che è la casa spirituale dei vichinghi. Lo sceneggiatore chiarisce però che si tratta di un posto molto cambiato. "È ormai una città affermata. È uno dei più grandi porti commerciali in Europa, ampliatosi di dimensioni. I vichinghi hanno invaso a questo punto quasi tutta l'Inghilterra e possiedono la Normandia."

Dunque ci si chiede come questi luoghi, che abbiamo visto un secolo prima, saranno cambiati. Il trailer ce ne dà un primo assaggio, ma i fan adesso chiedono di più. Chissà che, prossimamente, non riusciremo ad avere altri video.