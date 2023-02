Vikings: Valhalla, Netflix rinnova lo show per una Stagione 3: ecco le prime immagini

Netflix ha rinnovato ufficialmente Vikings: Valhalla per una Stagione 3 le cui riprese sono già in corso, come confermato da un video pubblicato sulle pagine social della piattaforma digitale. La serie, ambientata un secolo dopo gli eventi di Vikings, vede i crescenti conflitti in Inghilterra e tra i popoli norreni fino alla fine dell'era vichinga.

Un breve trailer della terza stagione di Vikings: Valhalla include, infatti, filmati delle riprese in corso e anticipa i viaggi e le location inedite che vedremo nei nuovi episodi.

L'episodio finale della seconda stagione di Vikings: Valhalla ha visto Olaf (Jóhannes Haukur Jóhannesson) proseguire la sua caccia a Jomsborg. Dopo aver affrontato Freydís, i due hanno combattuto e Olaf è stato ucciso. Anche Jorundr (Stanislav Callas) è morto, dopo aver mandato gli uomini di Olaf all'attacco, e Svein (Charlie O'Connor) si è riunito con sua madre grazie a Freydís per raggiungere la pace. Tra le altre vicende significative del finale di stagione, i piani di Godwin (David Oakes) contro la regina Emma (Laura Berlin) e l'arrivo di Leif e Harold (Leo Suter) a Costantinopoli.

Mentre non c'è ancora una data di uscita precisa per la terza stagione di Vikings: Valhalla, lo show dovrebbe tornare su Netflix l'anno prossimo, come suggerisce il nuovo trailer. Il finale della seconda stagione ha delineato un futuro promettente per Freydís e Jomsborg, e dopo che Harold ha capito che Eleana (Sofya Lebedeva) si sarebbe sposata, sarà interessante vedere cosa succederà alla loro relazione. Per quanto riguarda il cast, la maggior parte dei personaggi di Vikings: Valhalla dovrebbero tornare e a loro si aggiungerà l'attesissimo arrivo di Erik il Rosso (Goran Visnjic).

Per quanto riguarda le altre storyline lasciate in sospeso, sarà interessante scoprire come si svilupperanno i piani di Godwin e se suo figlio diventerà re d'Inghilterra. Il finale della seconda stagione ha delineato una serie di dettagli significativi della trama, che si svilupperanno tutti nei prossimi episodi di Vikings: Valhalla.

Per un breve ripasso, vi rimandiamo alla nostra recensione di Vikings Valhalla 2. La seconda stagione di Vikings Valhalla ha esordito il 12 gennaio di quest'anno, quindi è lecito attendersi un'uscita della nuova stagione nel 2024. Vikings Valhalla 2 ha visto new entry nel cast e senza dubbio ce ne saranno di nuove anche nei prossimi episodi, oltre al già citato Goran Visnjic.