Vikings: Valhalla, Netflix svela tutti i protagonisti della serie spin-off

Come anticipato nei mesi scorsi, tra questi troviamo il celebre Leif Eriksson e Freydis , entrambi figli di Erik il Rosso, insieme ad altre importanti figure storiche come Re Canuto di Danimarca . Di seguito potete trovare la lista completa dei protagonisti:

SAM CORLETT as LEIF ERIKSSON

A Greenlander and intrepid sailor, raised on the outer fringes of the known world.Leif is our entry into a Viking world in the throes of violent change.

LEO SUTER is HARALD SIGURDSSON

A Viking noble and of the last berserkers. Charismatic, ambitious and handsome.

JÓHANNES JÓHANNESSON is OLAF HARALDSON

A physically huge and ambitious Viking; stern and unforgiving. Olaf is an "Old Testament" Christian.

DAVID OAKES is EARL GODWIN

The ultimate survivor. Chief counsellor to the King of England.

POLLYANNA McINTOSH is QUEEN ÆLFGIFU

Calculating and ambitious, Queen Ælfgifu of Denmark.