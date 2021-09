Vikings Valhalla, le possibili date di uscita dello spinoff di Netflix

Il nuovo spin-off di Vikings, Valhalla si è presentato in un trailer, pubblicato da Netflix nel corso dell'evento TUDUM. La nuova serie porterà sullo schermo un'ambientazione più moderna che risale a circa 100 anni dopo lo show originale, e storie inedite di personaggi che ancora non abbiamo conosciuto. Ma quando uscirà?

La produzione di Valhalla è ormai vicina alla conclusione. Dopo aver subito diverse posticipazioni dovute alla pandemia, adesso dovremmo essere in fase di post-produzione. Le riprese erano iniziate poco prima di quel famigerato Marzo 2020, per poi interrompersi subito. Ricominciate a Luglio 2020, a Ottobre si sono di nuovo dovute fermare a causa di una positività sul set, poi non confermata. Si è dunque tornati a lavorare qualche giorno dopo, fino a una pausa annunciata nel Novembre 2020: le riprese sarebbero ricominciate tra la primavera e l'estate del 2021. Considerando che la produzione contava in tutto circa 7 mesi, arrivati a Settembre 2021, probabilmente sarà stato girato tutto il materiale necessario.

Certo, adesso entra in ballo la post-produzione, che prenderà di sicuro qualche mese. Tuttavia sembra improbabile che Michael Hirst voglia far passare troppo tempo tra la conclusione di Vikings avvenuta il 30 Dicembre 2020, e il nuovo spin-off. E' dunque molto probabile che si parlerà del primo trimestre del 2022. E che sarà 2022 è una certezza, poiché a confermarlo sono stati proprio i capi durante il TUDUM. Resta da capire quando nel 2022 e, come già detto, il primo trimestre resta un'opzione decisamente realistica.