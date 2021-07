Vikings Valhalla, a che punto è la produzione della serie Netflix?

Siete tristi per la fine di Vikings, dopo ben sei stagioni? Non vi preoccupate perché Netflix ha già in programma un sequel che sulla carta potrebbe addirittura essere più grande e appassionante della serie originale. Il suo nome è Vikings: Valhalla ed ecco il suo stato produttivo.

La pre-produzione per Vikings: Valhalla era iniziata all'inizio di quest'anno, ma è stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19. È stata poi ripresa a luglio 2020 e fino a ottobre 2020 sono andate a gonfie vele per poi subire altre limitazioni. Nel mese di aprile sono ricominciate tanto che a giugno, in occasione della Netflix Geeked sono state rilasciate delle nuove foto.

Come se non bastasse anche la seconda stagione della serie è già in fase di sviluppo. Considerando che le precedenti stagioni di Vikings sono state girate con intervalli non molto grandi, potremmo aspettarci che la seconda stagione di Vikings: Valhalla possa uscire entro la fine del 2022 o all'inizio del 2023.

Ancora, però, non sappiamo molto in termini di storia, ma ciò che viene rivelato è roba da stuzzicare l'appetito. Sappiamo solo che sarà ambientato 100 anni dopo gli eventi della serie principale. Lo spettacolo includerà le apparizioni di quelli che la sinossi ufficiale chiama "alcuni dei più famosi vichinghi che siano mai vissuti", Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e il re normanno Guglielmo il Conquistatore.

Inoltre pare che "questi uomini e queste donne apriranno un percorso mentre combattono per la sopravvivenza in un mondo in continua evoluzione". Evolvono anche le persone che danno vita allo spettacolo. Il creatore, produttore e sceneggiatore di Vikings, Michael Hirst, stavolta torna solo come produttore esecutivo. Jeb Stuart, che ha scritto Die Hard e The Fugitive, è a bordo per affrontare i compiti di showrunning e produttore esecutivo insieme a Hirst. Un altro grande cambiamento è la distribuzione perché lo spettacolo è passato interamente a Netflix. Una costante è il luogo delle riprese: Vikings Valhalla sta girando a Wicklow, dove era ambientata anche la serie canonica.

Vi lasciamo a un nostro approfondimento riguardante tutto quello che sappiamo su Vikings: Valhalla, ma secondo voi quando potrebbe uscire Vikings: Valhalla su Netflix? Inoltre recentemente abbiamo osservato numerose curiosità riguardo alla scena delle navi sulle montagne di Vikings.