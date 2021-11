Vikings: Valhalla, ecco quando arriverà lo spin-off su Netflix

I fan di Vikings attendono con trepidazione lo spin-off della serie di History prodotto e distribuito da Netflix, ma finora non sapevamo quando sarebbe arrivato sulla piattaforma. Adesso, però, è arrivato il momento di scoprire quando vedremo Vikings: Valhalla sui nostri schermi.

Il 2022 sarà l'anno dei Vichinghi su Netflix.

È stato infatti stabilito per il 25 febbraio 2022 il debutto di Vikings: Valhalla sulla celebre piattaforma streaming, che ci darà l'occasione di tornare a fare un tuffo nel passato con questo spin-off di Vikings ambientato ben 100 anni dopo gli eventi della serie madre ideata da Michael Hirst.

Come abbiamo già appreso quando è stato annunciato il cast di Vikings Valhalla, i protagonisti principali dello show saranno Sam Corlett a.k.a. Leif Eiríksson e Frida Gustavsson nel ruolo di Freydis Eiríksdóttir, i figli del leggendario condottiero e navigatore normanno Erik il Rosso, che arrivato in Groenlandia vi formò un insediamento come raccontato nella saga a lui dedicata.

La serie non sarà scritta da Hirst, che tuttavia rimarrà legato al progetto in qualità di produttore esecutivo. Showrunner di Vikings: Valhalla sarà invece Jeb Stuart (Il Fuggitivo, Die Hard), anche produttore e regista dello show.

Per maggiori approfondimenti potete dare un'occhiata a cosa sappiamo su Vikings Valhalla, ma per avere un assaggio di ciò che ci attende dovremo aspettare i primi materiali promozionali.