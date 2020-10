Vikings: Valhalla, quando esce lo spin-off della serie TV?

Con la seconda parte della sesta stagione di Vikings che è sempre più vicina, i fan dovranno essere pronti a dire addio alle vicende di Bjorn Ragnarsson e degli altri figli di Ragnar. Ma il finale della serie ci porterà verso un nuovo show che narrerà le storie dei vichinghi. Vikings: Valhalla è infatti in produzione su Netflix.

Quello che sappiamo sulla serie, è che si tratterà di uno spin-off/sequel, che sarà ambientato 100 anni dopo il finale della sesta stagione di Vikings, e che sarà curata dal creatore di colossal come Die Hard e Il Fuggitivo Jeb Stuart. Michael Hirst, lo showrunner della serie originale, sarà presente nel progetto, ma non girerà e scriverà tutti gli episodi. Per la prima stagione della serie sono stati ordinati ben 24 episodi.

Inoltre, lo show sarà girato in Irlanda, così come avvenuto per la serie di Ragnar Lothbrok. I personaggi che vedremo saranno tra i più influenti della storia vichinga: il re normanno William il conquistatore, Leif Erikson, Herald Harada e Fredys.

Per quanto riguarda la data d'uscita? La pre-produzione della serie è iniziata nel mese di gennaio del 2020, ma, a causa della pandemia globale di COVID-19, lo show ha dovuto subire diversi rallentamenti. Le riprese sono ricominciate negli Ashford Studios, in Irlanda, ad agosto del 2020. Non conosciamo a che punto si siano interrotti i lavori prima del lockdown, ma originariamente le riprese sarebbero dovute durare da marzo a ottobre del 2020, con uscita della serie prevista nei primi mesi del 2021. Nella peggiore delle ipotesi, considerando 6/7 mesi di ciak, le riprese potrebbero terminare all'inizio della primavera 2021. A quel punto, la data d'uscita potrebbe essere alla fine dello stesso anno, o addirittura nel 2022.

Nella migliore delle ipotesi, invece, è possibile che la produzione sia già riuscita a portarsi avanti, o che spingerà per velocizzare i tempi, e la serie allora terrà la data d'uscita dei piani originali di Netflix, ovvero il 2021.

Nell'attesa di scoprirne di più di Vikings: Valhalla, e dell'uscita della seconda parte della sesta stagione di Vikings, qui potrete trovare le nostre considerazioni sulla prima parte di Vikings 6.