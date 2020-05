Vikings: Valhalla, quando uscirà su Netflix l'attesissima serie spin-off?

La sesta stagione di Vikings è ancora in corso, ma i fan che come sempre peccano (ma chi di noi non lo fa?) di ingordigia nei confronti delle loro serie preferite pensano già al futuro, che in questo caso porta il nome di Vikings: Valhalla.

Sullo spin-off di Vikings, da non confondere con il nuovo capitolo di Assassin's Creed recentemente annunciato da Ubisoft, si sa ancora ben poco: tutto ciò che ci è dato sapere è che anche in questo caso si tratterà di una produzione Netflix, e che gli episodi saranno 24. Relativamente alla trama, invece, sappiamo solo che sarà ambientata 100 anni dopo gli eventi della sesta stagione di Vikings.

Ma quando dobbiamo aspettarci l'esordio dello show? La situazione, ovviamente, è quanto mai incerta: la tabella di marcia parla di un inizio di produzione fissato per un non meglio precisato periodo del 2020, ma dato lo stop a buona parte delle produzioni cinematografiche e televisive causato dall'emergenza coronavirus è davvero molto difficile riuscire a capire se le scadenze saranno rispettate. Ciò che è certo, comunque, è che la serie non vedrà la luce prima del 2021.

Qualche mese fa sono emersi nuovi dettagli su Vikings: Valhalla; per non perdere il punto della situazione, intanto, qui trovate un'utile resoconto di tutte le informazioni trapelate su Vikings: Valhalla.