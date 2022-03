Vikings: Valhalla, il ricordo per la leggendaria Lagherta

Nel nuovo short di oggi pubblicato su Youtube, la nostra Sam ci racconta dell'interessante omaggio a Lagherta, l'affascinante moglie di Ragnar Lothbrok in Vikings.

L'omaggio arriva direttamente da Frida Gustavsson, che interpreta Freydis in Vikings: Valhalla. Infatti, come raccontato nel nuovo video, l'attrice ammette di essersi ispirata al personaggio di Katheryn Winnick, che ha interpretato la leggendaria Lagherta per ben sei stagioni, riscuotendo successo e apprezzamento da parte dei fan.

Vikings: Valhalla è la nuova serie storica creata da Michael Hirst (Elizabeth, I Tudors), spin-off e seguito del celebre show Netflix andato in onda dal 2013 al 2021. I fatti sono ambientati un secolo dopo la serie originale e narra le vicende di alcuni dei più importanti norreni della storia. La serie ha esordito il 25 febbraio 2022.

Oltre a Friga Gustavsson, il cast è composto da Sam Corlett, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson e Caroline Henderson. Sappiamo che la seconda stagione di Vikings: Valhalla arriverà, non si sa ancora quando, ma secondo alcuni voci sembra sia addirittura già stata girata.

Per concludere, vi ricordiamo che abbiamo avuto modo di raccontare le nostre impressioni sulla prima stagione nella recensione di Vikings Valhalla, una ripartenza riuscita soltanto a metà, con personaggi carismatici e idee interessanti.