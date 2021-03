Vikings Valhalla, tutto ciò che sappiamo finora sulla serie spinoff di Netflix

Vikings si è conclusa dopo sei stagioni, ma per fortuna gli spettatori della serie creata da Michael Hirst non rimarranno senza vichinghi per molto tempo dal momento che possono contare su una nuova serie in arrivo su Netflix.

La storia dei celebri vichinghi, infatti, continuerà con la serie spin-off Vikings: Valhalla, annunciata da Netflix già a novembre 2019. A differenza di molti spin-off, che seguono i personaggi della serie originale in una fase diversa della loro vita, Valhalla sarà ambientato circa un secolo dopo la serie originale e racconterà le vite e le epiche gesta di nuovi Vichinghi, alcuni esistiti realmente e altri famosi per la serie canonica.

Per quanto riguarda la storia, oltre al fatto che sarà ambientata circa 100 anni dopo Vikings, sappiamo che porterà sullo schermo le avventure dei Vichinghi più famosi e realmente esistiti come Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il re Guglielmo il Conquistatore. Dalla sinossi ufficiale si legge che questi uomini e donne tracceranno nuovi percorsi, mentre lottano per la sopravvivenza in un'Europa in costante cambiamento ed evoluzione. A guidare questo sequel, come showrunner, ci sarà Jeb Stuart scelto personalmente da Hirst che invece è coinvolto come produttore esecutivo.

Tra i nuovi membri del cast troveremo Sam Corlett che interpreterà Leif Eriksson, Frida Gustavsson che sarà Freydis Eriksdotter, Leo Suter che sarà Harald Sigurdsson, Bradley Freegard sarà il Re di Danimarca Canuto il Grande, Jóhannes Jóhannesson interpreterà Olaf Haraldson, Laura Berlin interpreterà Emma di Normandia, David Oakes sarà Earl Godwin, Caroline Henderson interpreterà Jarl Haakon e infine Pollyanna McIntosh e Asbjørn Krogh Nissen, invece, saranno rispettivamente la Regina Ælfgifu e Jarl Kåre, un uomo che rappresenta una minaccia per i vecchi modi di fare pagani.

La nuova serie sarà ambientata negli stessi luoghi di Vikings e, come ha assicurato il produttore Michael Hirst, potrà essere guardata anche da coloro i quali non hanno visto la serie originale.

Scoprite quanto ha guadagnato Travis Fimmel in Vikings e date uno sguardo alle nostre analisi e considerazioni sul finale di Vikings.