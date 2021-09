Vikings: Valhalla, la serie Netflix si mostra nel suo primo spettacolare trailer

Il momento tanto atteso è arrivato! Finalmente nel corso del TUDUM abbiamo avuto l'opportunità di dare uno sguardo al primo trailer di Vikings: Valhalla, l'attesissima serie Netflix, spin-off dell'ormai celeberrima Vikings giunta al termine lo scorso anno.

Come potete notare dalla clip in calce alla notizia, l'ambientazione di Vikings: Valhalla sembra assai più moderna rispetto a quella della serie madre, proprio per far comprendere che ormai diversi anni sono passati dalle vicende di Ragnar e dei suoi figli. La serie è infatti ambientata circa 100 anni dopo e ha per protagonisti personaggi totalmente nuovi.

Sebbene Vikings: Valhalla non abbia ancora una data d'uscita, sappiamo che la storia prenderà le mosse dalla morte di Re Edoardo il Confessore, a seguito della quale tre nobili rivendicano il trono inglese. Personaggio cardine di questa serie è Leif Erikson che ha guidato i groenlandesi attraverso il Nord Atlantico. È fedele alla sua famiglia, ma ha problemi con suo padre, Erik il Rosso. Al suo fianco c'è la sorellastra Freydís Eiríksdóttir, una donna fiera e testarda che a seguito di una violenza sessuale rifiuta la fede cristiana tentando di ristabilire il culto di Odino in Scandinavia.

La produzione di Vikings: Valhalla sembra essere agli sgoccioli e a quanto pare il pubblico non vede l'ora di scoprire come sarà questo spin-off. Voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti.