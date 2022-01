Vikings: Valhalla, già terminate le riprese della stagione 2? Parla il creatore dello show

Ora che sappiamo quando arriverà Vikings: Valhalla su Netflix, non ci resta che attendere il suo debutto. Ma il creatore dello spin-off Jeb Stuart ha rivelato importanti novità sulla serie. Scopriamo quali.

Intervistato da Collider in occasione dell'imminente lancio di Vikings: Valhalla su Netflix, Jeb Stuart ha rivelato nuovi dettagli sullo spin-off di Vikings, inclusi alcuni di natura più tecnica come il numero degli episodi e delle stagioni.

Fin dall'inizio, infatti, Stuart ha messo in chiaro con la piattaforma streaming che questo non sarebbe stato un progetto a breve termine:

"Beh, non gli ho dato l'opportunità di chiedermi quale fosse la mia idea perché gliel'ho detta direttamente io" ammette "Gli ho detto 'Ecco come sarà la prima stagione. Ecco cosa mi piacerebbe fare per la seconda stagione. Ecco dove vorrei portare la storia in futuro'. E spero che agli spettatori piaccia Valhalla perché amo questo viaggio e vorrei avere l'opportunità di arrivare fino alla fine".

E quando l'intervistatore chiede se lo show sarà formato da stagioni composte da 8 episodi, Stuart conferma: "Sarà proprio così, una classica stagione di 8 episodi di Netflix. O almeno, lo sarà con il mio show".

Ma non è finita qui! Perché, spiega "La seconda stagione avrà un'atmosfera diversa, con gli stessi personaggi che proseguono nella storia, con dei progressi lineari su quel percorso. Ma questi personaggi si muoveranno, cambieranno, e cose così. La vedo come una continuazione della storia, ma allo stesso tempo ogni stagione avrà una propria identità. E quando arriveremo alla seconda stagione, spero che pensiate 'Oh, capisco cosa intendeva'".

Una seconda stagione che, in realtà, è già stata girata...

"Sì, abbiamo già finito di girare la seconda stagione. Sono nella fase di editing della stagione 2 al momento".

Non ci resta dunque che attendere il 25 febbraio per vedere come sarà la prima stagione di Vikings: Valhalla... E poi attendere la successiva!