Vikings Valhalla: tutto su trama, attori e cast in attesa di novità sullo spin-off

Mentre siamo in attesa della fine dell'ultima stagione di Vikings, si prepara la produzione dello spin-off Vikings: Valhalla, all'indomani del blocco causato dalla pandemia.

Già sono stati dati alcuni dettagli riguardo la data d'uscita di Valhalla e qualche informazione sulla trama dello spin-off di Vikings, ora ne aggiungiamo altri che, in attesa di vedere la serie su Netflix, possono far piacere a tutti i fan assetati di notizie fresche al riguardo.

Rinfreschiamoci un po' la memoria: la serie sarà ambientata 100 anni dopo gli avvenimenti della sesta stagione di Viking, avrà un totale di 24 puntate, e vedremo le avventure di alcuni dei vichinghi più famosi della storia.

Tra i protagonisti Leif Erikson, primo europeo ad esplorare il Nord America, e Freydis, impavida guerriera, fratello e sorella probabilmente discendenti di Erik Il Rosso. Poi ci sarà uno dei discendenti di Rollo (Clive Standen), William il Conquistatore, che storicamente fu il primo normanno al trono d'Inghilterra e che sarà una figura centrale in Vikings: Valhalla.

Per quanto riguarda il cast, a scrivere la sceneggiatura stavolta non è più Michael Hirst ma verrà scritta e prodotta da Jeb Stuart. Hirst rimarrà comunque presente all'interno della produzione, e qualche mese fa aveva assicurato in un'intervista che lo spin-off di Vikings avrebbe avuto gli stessi valori e virtù della serie principale, mantenendo comunque gli elementi cardine dello show.

Tra gli attori, invece, potremmo vedere Katheryn Winnick (che in Vikings ha interpretato l'amatissima Lagertha) alla regia, ma probabilmente non tornerà nei panni di qualche nuovo personaggio della serie. Diverso per Alexander Ludwig (Bjorn Ironside) che potremmo probabilmente rivedere in un ruolo diverso da quello interpretato in Vikings.

Per avere un quadro ancora più chiaro degli elementi chiave del nuovo spin-off di Vikings, potete leggere il nostro articolo sulle informazioni principali di Vikings: Valhalla.