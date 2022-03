Vikings: Valhalla, è ufficiale: Netflix rinnova lo show per le stagioni 2 e 3

Una notizia che in molti aspettavano e che non stupirà i fan più affezionati alla saga di Vikings e al suo primo spin-off Vikings: Valhalla: Netflix ha ufficializzato il rinnovo della serie sequel per ben 2 stagioni!

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, era praticamente certo che ci sarebbero state almeno 3 stagioni di Vikings: Valhalla. Il motivo è semplice: all'avvio del progetto, Netflix aveva ordinato 24 episodi dello spin-off ambientato un secolo dopo la serie madre. Come la prima stagione, che ha esordito il 25 febbraio, anche le prossime season saranno composte da 8 episodi ciascuna.

Ma c'è di più: le riprese di Vikings: Valhalla 2 si sarebbero già concluse, aprendo alla concreta possibilità che la data d'uscita di Vikings: Valhalla 2 possa collocarsi tra l'autunno del 2022 e la primavera del 2023. Nel frattempo, nei prossimi mesi potrebbero prendere il via le riprese della terza stagione, ormai ufficializzata da Netflix.

"Sono entusiasta di poter confermare che abbiamo concluso le riprese della stagione 2 e siamo già in fase di montaggio. Le riprese della stagione 3 inizieranno presto" ha dichiarato lo showrunner Jeb Stuart in una nota. "Mentre le storie di Leif, Freydis, Harald, Olaf, Canuto e il resto del nostro meraviglioso cast sono segrete, posso dire senza alcuna esitazione che i loro viaggi saranno ancora più epici di quello che avete visto finora. SKÅL!!!".

In ogni caso, la certezza dell'arrivo di nuovi episodi del sequel di Vikings, ambientato cento anni dopo il finale della serie madre, non sgombra il campo dalle domande a cui dovrà rispondere Vikings: Valhalla 2.