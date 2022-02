Vikings Valhalla, uscita vicina su Netflix: le ultime su cast, trama, episodi e stagioni

Finalmente, dopo lunga attesa, Vikings: Valhalla è quasi alle porte. Per questo sequel spin-off ambientato un secolo dopo il finale della serie principale, Netflix ha ordinato un numero di episodi impressionante, che fa già pensare a ben più di una stagione in arrivo. Ecco le ultime sul cast, la trama e la data d'uscita.

È passato qualche giorno da quando abbiamo avuto modo di vedere l’ombra della guerra abbattersi nell’emozionante teaser di Vikings Valhalla, il primo spin-off partorito dall’universo narrativo creato da Michael Hirst. Da quando la serie di History è passata in mano a Netflix, Hirst è rimasto a guida della nave, venendo però affiancato come produttore esecutivo da Jeb Stuart e Morgan O‘Sullivan. La serie sarà ambientata a un secolo circa dal finale dell’ultima stagione della saga principale: all’inizio del XI secolo l’Europa è in subbuglio e la prima era vichinga si prepara all’estinzione sotto i colpi dei normanni e della futura corona inglese. Trovate qui un approfondimento sulle ambientazioni di Vikings Valhalla.

Il 1066 segna infatti la fine dell’era pagana in favore della conquista del trono da parte dei normanni, cosa che darà vita di fatto alla moderna struttura monarchica e parlamentare dell’attuale Inghilterra. Sullo sfondo di questa grande storia si dipanano le avventure dei vichinghi più famosi che siano mai vissuti: Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter) e il re normanno Guglielmo il Conquistatore.

Questi uomini e donne apriranno nuove strade mentre lottano per la sopravvivenza in un’Europa in continua evoluzione e cambiamento. Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, i tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all’Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria. A fianco dei già citati personaggi, troveremo un cast molto nutrito.

Bradley Freegard vestirà i panni del Re Canuto, sovrano di Danimarca; Jóhannes Jóhannesson interpreta Olaf Haraldson, il fratellastro maggiore di Harald; Laura Berlin interpreta Emma di Normandia, una delle donne più ricche d’Europa; David Oakes veste i panni di Earl Godwin, Capo consigliere del re d’Inghilterra; infine Caroline Henderson porta in scena Jaarl Hakon, governatrice pagana di Kattegat, ma nonostante la propria fede capace di tenere aperta la città alla tolleranza religiosa.

Per quanto riguarda il numero di episodi e stagioni, c’è già un’ottima notizia. Parrebbe che Netflix abbia già ordinato un totale sicuro di 24 episodi: un record, per il gigante dello streaming. Ovviamente, dando uno sguardo alle recenti strategie di distribuzione, è probabile che questa gigantesca mole di puntate venga spacchettata in tre appuntamenti: tre stagioni già date per certe. Quelli che vedremo il prossimo 25 febbario quindi, saranno probabilmente solo i primi 8 episodi, mentre dovremo attendere ancora per la fine delle riprese per la seconda e terza stagione, che sembrano comunque a buon punto. Voi l’aspettavate? Ditecelo nei commenti!