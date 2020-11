Vikings: la vera storia di Ubba Ragnarsson, tra serie TV e leggenda

Da tempo i fan attendono novità, che però tardano ad arrivare: la seconda parte di Vikings 6 ancora non ha una data d'uscita ufficiale, anche se, ormai, dovrebbe mancare davvero poco. Nell'attesa, abbiamo cercato di accontentare i fan lasciando loro una serie di utili approfondimenti e FAQ per arrivare preparati al meglio al tanto agognato finale.

Infatti, sulle nostre pagine abbiamo parlato di quanti episodi avrà Vikings 6, o delle bellissime location del set di Vikings. Ma non solo: infatti, una delle cose più importanti che riguardano lo show ideato da Michael Hirst sono le sue connessioni con vicende storiche, o almeno presunte tali, ed è per questo che spesso abbiamo trattato di quanto lo show abbia presto spunto dai fatti documentati, e ci siamo chiesti per esempio come Vikings potrebbe finire secondo le documentazioni storiche, o anche ci siamo occupati di elencare tutte le incongruenze storiche presenti in Vikings. Oggi, invece, cerchiamo di parlare di uno dei personaggi protagonisti dell'ultima stagione, ovvero Ubbe, interpretato da Jordan Patrick Smith. Esiste una figura nella storia che abbia ispirato Ubbe? Ci sono delle testimonianze?

Partiamo con ordine. Nella serie TV, Ubbe è il primo figlio di Ragnar avuto con Aslaug, e il maggiore di essi. Per trovare una figura storica che possa averne ispirato il personaggio, le fonti più accreditate indicano come Ubbe, conosciuto anche come Ubba (o Ubbo), fosse un capo vichingo, vissuto nel IX secolo, conosciuto per essere uno dei condottieri della Grande Armata Danese, che mosse guerra contro i regni di Northumbria, Anglia Orientale, Mercia e Wessex nel 865 d.C.

Sulla sua vita non si conosce molto, e anche le sue origini sono piuttosto oscure: alcuni racconti, più mitici che storici, lo vorrebbero come figlio del leggendario Ragnarr Loðbrók (nella serie interpretato da Travis Fimmel), che insieme ai fratelli, Ivar e Halfdan guidò la Grande Armata Danese, e venne ucciso durante la battaglia di Cynuit nel Somerset. Un'altra leggenda lo vorrebbe come figlio illegittimo di Ragnar, avuto insieme a una donna di umili origini. Mosso da rancore nei confronti del padre, gli avrebbe mosso guerra, ma venne sconfitto proprio da Ragnar; nonostante questo, a seguito della guerra, i due si rappacificarono e a Ubba vennero tributati grandi onori.

La serie ha deciso di seguire di più la prima leggenda, rendendolo il primogenito di Aslaug (Alyssa Sutherland) con Ragnar, anche se non gli ha riservato (almeno per ora) lo stesso destino.

