La villa dove Lady Diana trascorse le vacanze alle Bahamas è in vendita

Nella giornata in cui la Regina Elisabetta II compie 94 anni, Chistie's (compagnia specializzata nelle vendite all'asta e fondata nel 1766) ha pubblicato sul proprio sito l'annuncio riguardante la residenza Casuarina Beach, dove Lady Diana trascorse le vacanze nel 1993.

La villa, dal costo di 12 milioni di dollari, si trova a Lyford Cay, sull'isola di New Providence, ed è dotata di piscina, cinque camere da letto, una terrazza e una spiaggia privata. Qui, la principessa trascorse un periodo di vacanze insieme ai figli William e Harry.



I membri della famiglia reale furono ospiti di Kate Menzies e l'esperienza è stata raccontata da Ken Wharfe, il quale è stato la guardia del corpo di Lady Diana per sei anni. Nel libro Guarding Diana: Protecting the Princess Around the World, Wharfe scrive a proposito della villa: "offriva un'ottima opportunità per la privacy, facendo parte di un grande complesso lussuoso, sorvegliato privatamente e tenuto in maniera impeccabile". L'edificio venne progettato nel 1969 dall'architetto modernista Robertson Ward ed è stato ristrutturato nel 2009. Tra i vicini della residenza, che si trova in uno dei luoghi più esclusivi delle Bahamas, ci sono Sean Connery e la famiglia Bacardi.



Ricordiamo infine che le riprese di The Crown 4 sono terminate in anticipo di due giorni rispetto ai programmi, riuscendo così a scongiurare una battuta d'arresto della produzione a causa dell'emergenza Coronavirus.