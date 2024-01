Quali sono i villain confermati in Daredevil: Born Again? Tutto quello che sappiamo

Quali sono i villain confermati in Daredevil: Born Again? Con le riprese di Daredevil: Born Again finalmente ripartite, facciamo il punto della situazione sull'attesissima serie tv Marvel Studios dopo il reboot produttivo.

La scorsa settimana, infatti, diverse foto dal set di Daredevil: Born Again hanno anticipato numerose scene dalla nuova versione del pilota della serie, che è stato diretto dal duo di registi Justin Benson e Aaron Scott Moorhead, già schierati dai Marvel Studios per diversi episodi delle serie tv Moon Knight e Loki e particolarmente apprezzati dai fan: Benson e Moorhead sono stati coinvolti in Daredevil: Born Again dopo il reboot produttivo ordinato da Kevin Feige per avvicinare la serie tv alle atmosfere originali di Marvel's Daredevil di Netflix, e non a caso pochi giorni dopo l'inizio delle riprese del nuovo episodio pilota è stato rivelato che in Daredevil: Born Again tornerà anche Wilson Bethel nei panni di Bullseye.

Tuttavia il micidiale arcinemico di Daredevil non sarà il solo villain che apparirà nella serie: le foto dal set hanno infatti confermato l'esordio di Muse nel MCU, un micidiale serial killer nato proprio sui fumetti di Daredevil che era stato inizialmente scelto come villain principale per la prima versione di Daredevil: Born Again ma che a quanto pare è 'sopravvissuto' al reboot produttivo della serie e che ora debutterà proprio nella prima puntata.

Ovviamente, però, il grande villain di Daredevil: Born Again sarà Kingpin, nemesi di Matt Murdock: la serie MCU racconterà il piano più diabolico di Wilson Fisk, che con le sue macchinazioni riuscirà a diventare sindaco di New York. Questa trama, secondo le indiscrezioni, dovrebbe portare ad un crossover cinematografico tra Daredevil e Spider-Man per il prossimo film della saga con Tom Holland, con Kingpin che metterà fuori legge i vigilanti mascherati e sguinzaglierà nuovi criminali e cacciatori di taglie per dar loro la caccia, il che vuol dire che Daredevil: Born Again potrebbe introdurre anche altri villain per il futuro del MCU.

La serie non ha ancora una data d'uscita ma dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2025, vi terremo aggiornati.