Vin Diesel torna in studio di registrazione: al via i lavori per I Am Groot?

Vin Diesel è tornato in studio di registrazione per nuove entusiasmanti avventure nel Marvel Cinematic Universe. La star di Fast and Furios è infatti dal 2014 la voce dell'amatissimo albero antropomorfo conosciuto in Guardiani della Galassia che presto vedremo nella serie stand-alone I Am Groot.

Proprio di recente l'attore ha rivelato sui social di essere tornato in studio per doppiare questo personaggio. Sebbene Vin Diesel non abbia chiarito in maniera specifica di quale produzione si trattasse, possiamo ipotizzare che la voce di Groot abbia lavorato non solo allo show in arrivo su Disney+ ma anche allo speciale natalizio di Guardiani della Galassia, il cui notevole ritardo è dipeso dalla complessa situazione sanitaria dovuta al Covid-19.

Qualche tempo fa sono stati diffusi online anche i primi storyboard di I Am Groot in cui abbiamo avuto le prime informazioni su questo show con protagonista il vegetale più amato del MCU e il suo amico Drax, interpretato ancora per poco dall'ex wrestler Dave Bautista.

Anche se non conosciamo ancora la data esatta, sappiamo che I Am Groot arriverà su Disney+ nel corso di quest'anno. Si ipotizza che questa serie animata sarà rilasciata sul finire del 2022. Voi cosa vi aspettate da questo nuovo show? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.