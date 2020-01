Vince Gillian su Better Call Saul: 'Il finale sarà migliore di quello di Breaking Bad'

Una settimana fa abbiamo gioito per il rinnovo di Better Call Saul per una sesta stagione e adesso il creatore del franchise di Walter e Jesse parla della chiusura della serie spin-off.

"Questo show, sotto l'eccellente guida di Peter [Gould], chiuderà col botto. Sarà fantastico. Tutte le riviste ne parleranno e se qualcuno vi chiederà " Chi ha l finale migliore? Breaking Bad o Better Call Saul?" Scommetto che voi ragazzi direte Better Call Saul"

Dopo aver lavorato su El Camino - Il film di Breaking Bad, che racconta la vita di Jesse dopo la morte di Walter, Gillian a proposito dello show AMC con protagonista Goodman aveva anticipato che sarebbe stato "qualcosa di mai visto prima", mentre ancora nessun nuovo progetto sembra essere all'orizzonte.

"Al momento non ho intenzione di fare altro con l'universo di Breaking Bad se non per aiutare Peter Gould e gli scrittori a completare Better Call Saul. Detto questo, spesso in passato mi sono sorpreso da solo [citando i tempi in cui disse che non ci sarebbe stato più Breaking Bad oltre il finale della serie], ma sto iniziando a pensare - ho usato questa espressione molto nel 2013 - che non voglio diventare un'ospite ingombrante a lungo andare e spero di non esserlo già diventato.

Continua poi: "Sto iniziando a pensare di voler esplorare altro al di fuori di questo universo e vedere se riesco ad inventare un'altra storia. Qualunque cosa accada intendo fare qualcosa di molto diverso, ma non si sa mai, magari tra 20 anni, se starò ancora lavorando, potremmo scoprire cosa succede in Alaska dieci anni dopo [alludendo al finale di El Camino]."

Il prequel/ spin-off iniziato nel 2015 e co-creato con Peter Gould concluderà la sua corsa nel 2021, ma intanto la nuova stagione income e sarà presto disponibile su Netflix: a giudicare dal trailer finalmente Saul Goodman farà il suo ingresso in scena.