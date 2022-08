Vince Gilligan contrario agli universi troppo estesi: 'Da egoisti, lasciateli perdere'

Per Vince Gilligan è quasi il momento di salutare Better Call Saul e passare a nuovi progetti, che però vuole completamente diversi dall'universo Breaking Bad. Anzi, rincara la dose e guarda al panorama restante: "Creare universi troppo estesi è da egoisti. Guardatevi intorno e lasciateli perdere".

Oggi giornata di libera tutti per Vince Gilligan. Dopo il penultimo episodio di tutta Better Call Saul uscito appena due giorni fa, lo storico creatore di Breaking Bad ha potuto lanciarsi in commenti e previsioni future sulla sua carriera. Cosa più importante, ha anticipato che il finale di Better Call Saul cambierà tutto. Non solo per la serie e per il personaggio interpretato da Bob Odenkirk, ovviamente, ma anche per i suoi piani sul futuro. Solo questa mattina, aveva anticipato di voler passare ad altro oltre a Breaking Bad, poiché sente di aver dedicato un’infinità di ore al progetto e di avere quindi il desiderio di spaziare oltre.

Ma in una seconda intervista con Rollin Stone, Gilligan ha riaffrontato la questione in termini leggermente diversi. Cioè sempre ribadendo il concetto per sé stesso, ma fornendo anche una ragione quasi ideologica rispetto alla sua scelta, chiamando in causa altri esempi nel panorama dell’intrattenimento: "Rispetto a Breaking Bad, posso sicuramente immaginare di rivisitarlo. Egoisticamente, mi piacerebbe farlo, per far andare avanti questa cosa. Ma senza fare nomi, guardo alcuni dei mondi, degli universi, delle storie che amo, siano esse in TV o nei film. E penso che ci sia un certo punto, ed è difficile da definire, in cui è stato fatto troppo nello stesso universo. Bisogna lasciar perdere".

Stando così le cose, El Camino su grande schermo e Better Call Saul su piccolo potrebbero aver dato giustizia e definitiva conclusione a tutti gli archi, visto che quest’ultimo, anticipa Gilligan, permetterà a Jimmy McGill di venire finalmente a patti con i suoi demoni, fra cui il più grande è sempre stato Saul Goodman. Voi siete d’accordo con Gilligan? Sapreste citare un universo, cinematografico o seriale, durato troppo a lungo secondo voi? Ditecelo nei commenti!