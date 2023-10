Vince Gilligan, novità sulla nuova serie tv sci-fi dopo Better Call Saul e Breaking Bad

La nuova serie di Vince Gilligan è stata annunciata nell'agosto 2022 all'indomani della conclusione di Better Call Saul dopo sei splendide stagioni. Tuttavia, il recente sciopero degli sceneggiatori della WGA, durato mesi e terminato solo pochi giorni fa, ne aveva bloccato temporaneamente lo sviluppo, ma adesso la lavorazione può riprendere.

Parlando con Variety, Gilligan ha offerto un lungo aggiornamento sullo stato di avanzamento del suo nuovo progetto, che avrà Rhea Seehorn protagonista in un ruolo di primo piano che meritava da tempo, aggiungendo che la conclusione dello sciopero della Writers Guild of America consentirà alla lavorazione di continuare.

"Siamo tornati al lavoro", ha detto Gilligan. "Lunedì torneremo ufficialmente nella stanza degli sceneggiatori. Trascorro la maggior parte del tempo in New Mexico, perché ora vivo qui. Ma quando tornerò [a Los Angeles], riapriremo la writers room per le prime due settimane in presenza. Quando c'è stato lo sciopero, eravamo molto vicini alla conclusione della prima stagione".

Ammettendo che il team di sceneggiatori ha perso molto slancio da allora, Gilligan ritiene che potrebbe essere necessario un po' di tempo in più per tornare a regime, quindi potrebbe fare qualche passo indietro per ripercorrere e ricostruire ancora una volta la conclusione della serie.

"Quindi torneremo indietro e finiremo il penultimo episodio e poi ci metteremo al lavoro sull'ultimo. Abbiamo perso molto slancio, certamente. Non riesco nemmeno a ricordare dove eravamo arrivati esattamente. Quindi passerò questa settimana a leggere gli episodi precedenti e i vecchi appunti per capire a che punto siamo. Non vediamo l'ora di tornare al lavoro. Avremmo già girato se non fosse stato per lo sciopero. Lo sciopero è stato una triste necessità e siamo tutti contenti che sia passato. Mi dispiace un po' che qui ad Albuquerque saremo in pieno inverno quando finalmente gireremo. Non sarà divertente: sarà molto al di sotto dello zero e si prevede un inverno piovoso".

Definito come un progetto fantascientifico, Giligan ha parlato anche della sua protagonista, Rhea Seehorn:

"Rhea interpreterà un personaggio molto diverso da quello interpretato in Better Call Saul. La cosa strana è che si svolge ad Albuquerque, ma è un mondo completamente diverso. Non ci vedo alcuna somiglianza. Interpreta un personaggio che non è Kim Wexler, ma spero che la gente lo accetti. Sono nervoso. Sarà interessante vedere la reazione della gente".