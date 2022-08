Vince Gilligan: il prossimo progetto 'sarà diverso da Better Caul Saul e Breaking Bad'

Come ben sapete, l'ultima stagione di Breaking Bad si è conclusa con "Felina" del 2013 dopo 62 episodi e cinque stagioni su AMC. Ma l'acclamato show con protagonista il Walter White di Bryan Cranston ha generato due spin-off.

El Camino, che Vince Gilligan ha scritto e diretto per concludere la storia del complice criminale di Heisenberg, Jesse Pinkman (Aaron Paul), e il prequel di Breaking Bad Better Call Saul, incentrato sull'avvocato Saul Goodman (Bob Odenkirk).

"Per quanto sia agrodolce, mi piacerebbe prendermi una pausa dal mondo di Better Call Saul/Breaking Bad, perché abbiamo tre progetti di quel mondo di cui sono molto orgoglioso", le parole ad AMC.com di Gilligan, che ha scritto e diretto il penultimo episodio di Better Caul Saul da poco uscito, riguardo quello che potrebbe essere stato il suo addio a Breaking Bad. "Ovviamente abbiamo i due spettacoli e abbiamo El Camino, e non voglio mettere a dura prova la mia fortuna. Sento che abbiamo 127 ore di lavoro delle quali non potrei essere più orgoglioso. Sessantadue episodi del primo spettacolo, 63 del secondo, e poi un film di due ore."

Gilligan ha poi confermato di essere a "lavoro su qualcosa di nuovo".

"Lo presenterò presto e non potrebbe essere più diverso da Breaking Bad e Better Call Saul, e spero che venda e spero che piaccia alla gente", ha detto. "Non si sa mai, ma sarei molto entusiasta di vederlo realizzato." Ha concluso: "Credo che segretamente nel profondo del mio cuore, mi piacerebbe rivisitare Breaking Bad ad un certo punto, ma penso che dovrebbero passare anni da adesso."