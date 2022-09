Vince Gilligan, nuovo show per l'autore di Breaking Bad: ci sarà anche Rhea Seehorn!

Diciamo la verità: dall'addio a Better Call Saul non ci siamo ancora ripresi, così come un bel po' ci mettemmo, a suo tempo, a riprenderci dal finale di Breaking Bad. Una cosa è certa, però: Vince Gilligan non ha intenzione di guardarci annegare nella disperazione, per cui è pronto a tornare in pista con una serie nuova di zecca!

Già nelle scorse settimane si era parlato di un nuovo show di Vince Gilligan nel quale, a differenza delle due creature più celebri dello sceneggiatore e regista statunitense, non dovremmo trovare un antieroe come protagonista: proprio in queste ore sono però saltate fuori delle novità piuttosto importanti sulla questione, per quanto alcuni aspetti dell'operazione rimangano ancora vaghi.

Se ancora tarda a venir rivelato il titolo della nuova fatica del papà di Walter White e Saul Goodman, infatti, una cosa è certa: si tratterà di una produzione Apple TV+ e nel cast ritroveremo una nostra vecchia conoscenza, vale a dire quella Rhea Seehorn che nei panni di Kim Wexler ci ha regalato alcuni dei momenti più alti di Better Call Saul.

Si tratterà, dunque, del primo tentativo di Gilligan di muovere qualche passo al di fuori da quell'incredibile universo da egli stesso creato in quel di Albuquerque: il risultato sarà di egual valore? Le premesse per far bene ci sono tutte, così come i motivi per aver fiducia nel nostro Vince! Per chi avesse bisogno di un ripasso, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione della sesta stagione di Better Call Saul.