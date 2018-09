Vincent D'Onofrio affianca Forest Whitaker nel crime drama Godfather of Harlem

La star di Daredevil, Vincent D'Onofrio, si è unita al cast del crime-serial di Epix, Godfather of Harlem, dove reciterà al fianco del premio Oscar Forest Whitaker. La serie è scritta dal co-ideatore di Narcos, Chris Brancato, con Paul Eckstein, e andrà in onda nel 2019. La produzione è di ABC Signature Studios e Significant Productions.

Godfather of Harlem è una sorta di prequel a puntate del film di Ridley Scott, American Gangster, che narra l'ascesa di Frank Lucas (Denzel Washington) nella malavita di New York negli anni '70, e la conseguente cattura da parte di un detective del New Jersey, Richie Roberts (Russell Crowe). Lo show di Brancato torna indietro di una decina d'anni e seguirà le vicende del mentore di Lucas, il boss di Harlem Bumpy Johnson (Forest Whitaker). Johnson all'inizio degli anni '60 torna nel suo quartiere, un tempo sotto il suo controllo, completamente allo sbando e nelle mani della mafia italiana. Per riprendersi ciò che gli è stato tolto, Bumpy dovrà affrontare la celebre famiglia criminale Genovese. Nel corso del cruento scontro stringerà amicizia con il predicatore radicale Malcolm X e trascinerà la sua ascesa politica nel bel mezzo della lotta per i diritti civili.

The Hollywood Reporter ha confermato che Vincent D'Onofrio interpreterà l'ex pugile Vincent 'Chin' Gigante, diventato dapprima sicario e poi membro di spicco della famiglia Genovese. Apparentemente folle e poco intelligente, in realtà quella di Gigante è solo una tattica per confondere i rivali ed evitare accuse. La mente criminale di 'Chin' è in realtà molto astuta. Il suo unico punto debole è la ribelle figlia, tallone d'Achille anche del suo rivale, Bumpy Johnson.

Un personaggio sulla carta perfetto per Vincent D'Onofrio, specializzato in ruoli mentalmente instabili e ambigui.

Celebre per il ruolo del soldato Palla di Lardo in Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, Vincent D'Onofrio negli ultimi vent'anni è ricordato soprattutto per i ruoli sul piccolo schermo in Homicide, grazie al quale viene nominato al miglior attore ospite in una serie drammatica, e per i personaggi del detective Goren in Law & Order: Criminal Intent e di Wilson Fisk in Marvel's Daredevil.