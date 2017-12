Vincent D'Onofrio stuzzica - e non poco - i fan riguardo Daredevil 3!

Con le riprese della terza stagione di Daredevil in corso, è chiaro che i fan dellanon vedono l'ora di scoprire qualche dettaglio o informazione in anteprima.

A stuzzicare i tanti fan ci pensa Vincent D'Onofrio che tornerà a rivestire i panni di Wilson Fisk/Kingpin. "E' difficile raggiungere le vette della prima stagione, con le sceneggiature di Steven S. DeKnight, ma Erik Oleson, il nostro nuovo showrunner, è uno sceneggiatore molto bravo" ha spiegato l'attore "Ho già girato delle scene molto fighe. E' differente, ma è ancora molto 'Fisk'. E' molto emotivo. Sta evolvendo come personaggio".

"Ora Kingpin ha nuovi obiettivi" continua "E' tutto ciò che posso dirvi. Se fosse per me, continuerei a parlarne e svelare molte cose perché trovo il tutto davvero interessante, ma per loro è davvero importante che io mantenga la bocca chiusa".

Poi l'attore continua a stuzzicare i fan: "Posso assicurarvi che ciò che stiamo facendo lascerà a bocca aperta i fan. Abbiamo già girato alcune cose che faranno la felicità degli appassionati. Alcune sono cose che provengono dalle storie a fumetti che coinvolgono Fisk e Daredevil e che i fan aspettavano da tanto tempo di vedere su schermo. Già abbiamo inserito un paio di queste cose nella stagione, e c'è ancora molto da fare. Saranno tutti molto felici".