Vincent D'Onofrio sul ritorno di Kingpin nel MCU: 'È un pazzo figlio di...'

Charlie Cox tornerà nell'MCU prima di Daredevil:Born Again ma un altro atteso ritorno dovrà pazientare molto di più: la nuova serie targata Disney+ dedicata a Matt Murdock/Daredevil arriverà sul piccolo schermo non prima del 2024 e con essa anche Vincent D'Onofrio negli iconici panni di Kingpin!

Ma non solo perché Kingpin avrà un suo ruolo anche in Echo, serie TV spin-off di Hawkeye attesa anch'essa per il 2024. Ma cosa possiamo aspettarci dal suo personaggio interpretato da Vincent D'Onofrio? L'attore ha già anticipato che Kingpin sarà "un pazzo figlio di puttana, questo ragazzo - ha detto D'Onofrio - È così reale ed emotivo. È un bambino e un fottuto mostro allo stesso tempo. … Anche nello show Netflix, abbiamo avuto l’opportunità di vederlo in situazioni abbastanza normali. Si è innamorato, si è sposato. Nelle nuove cose che stiamo facendo, anche lui si trova in situazioni normali".

Per Vincent D'Onofrio raccontare Kingpin in un contesto più quotidiano, è una sfida davvero interessante: "È così dannatamente difficile da fare e così dannatamente pazzesco", ha sottolineato l'attore che interpreta il villain dal 2015 quando debuttò Daredevil debuttò su Netflix.

E mentre si insinua la possibilità che la storia d'amore di Matt sia collegata a Kingpin, il calendario di Daredevil: Borg Again rimane in bilico a fronte degli scioperi di Hollywood.