Vincent D'Onofrio, la star di Daredevil si allena: nuova apparizione nel MCU in vista?

Se i fan sono sul piede di guerra per i possibili toni più leggeri del reboot di Daredevil, Vincent D'Onofrio si prepara al meglio per quelli che molti pensano possa essere una nuova apparizione di Kingpin nel Marvel Cinematic Universe dopo quella di Hawkeye.

L'attore ha infatti postato un selfie in palestra, scrivendo: "63, ma chi li conta?", in riferimento naturalmente all'età che avanza ma che nonostante tutto non gli impedisce di essere attivo e in gran forma. Questa immagine ovviamente ha fatto impazzire tutti gli amanti del celebre villain che vorrebbero vederlo all'opera prestissimo.

Se per il momento non ci sono molte informazioni in merito al ritorno di Kingpin nel reboot targato MCU di Daredevil, i lavori per Echo sono partiti in quel di Atlanta e questo fa presuppore che l'attore si stia preparando proprio per apparire in questa nuova serie tv dedicata al personaggio di Maya Lopez.

Naturalmente questo, come qualsiasi altro progetto del franchise, è tenuto segreto e per il momento dunque non ci è dato sapere dove e quando questo villain farà la sua prossima apparizione. C'è da dire perà che il ritorno di Kingpin nel MCU è stata tutta un'idea di Kevin Feige e visto dunque il profondo amore che il produttore prova per Vincent D'Onofrio e il suo personaggio, è probabile che non ci sarà da attendere ancora molto per rivederlo all'opera. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.