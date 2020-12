Vincent D'Onofrio vuole recitare in The Mandalorian e The Umbrella Academy

Vincent D'Onofrio ha espresso in un tweet il desiderio di avere una parte in Star Wars: The Mandalorian, la serie di successo targata Disney+. Ma non solo, l'attore ha citato anche Daredevil, sperando nel ritorno dello show e The Umbrella Academy.

Dopo la straordinaria interpretazione di Wilson Fisk nella serie Netflix Daredevil, D’Onofrio ha chiesto più volte ai fan di salvare lo show con una petizione dopo la cancellazione ed è molto attivo su Twitter.



Proprio sul social network un fan ha chiesto a D'Onofrio in quali serie gli sarebbe piaciuto apparire in futuro, sottolineando che lo vorrebbe vedere in una prossima stagione di Fargo. D'Onofrio ha risposto elencando Daredevil (sperando di vederne il ritorno), The Umbrella Academy e The Mandalorian.



Le guest star non sono mai mancate in The Mandalorian: Ming-Na Wen, Timothy Olyphant, Katee Sackhoff, Bill Burr, Amy Sedaris e molti altri sono apparsi nello show. Proprio la scorsa settimana, Rosario Dawson è apparsa nei panni di Ahsoka Tano.



Mentre D'Onofrio è apparso in innumerevoli progetti cinematografici e televisivi nel corso della sua carriera, la maggior parte delle persone è arrivata a riconoscerlo come Kingpin, l'avversario di Daredevil nella serie Netflix. Probabilmente non ci sarà una quarta stagione di Daredevil, ma D'Onofrio è stato molto chiaro sul fatto che adorava interpretare Kingpin e che spera di farlo di nuovo un giorno.



E a voi in quale serie piacerebbe vedere Vicnent D'Onofrio? Ditecelo nei commenti!