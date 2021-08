Vincenzo su Netflix, ci sarà una Stagione 2? Ecco cosa sappiamo sul k-drama

Il K-Drama più popolare su Netflix nel 2021 è senza ombra di dubbio Vincenzo con protagonista Song Joong-ki. Questo particolare dramma coreano si è distinto tra gli altri ed è diventata una delle serie di maggior successo dell'intera piattaforma.

All'età di otto anni, Park Ju Hyeong (Song Joong-ki) viene adottato da una famiglia italiana, la famiglia mafiosa Cassono, e viene ribattezzato Vincenzo Cassono. Dopo la morte del capo della famiglia criminale, Vincenzo è costretto a fuggire di nuovo a Seoul, e cerca di recuperare le 1,5 tonnellate d'oro nascoste sotto la Geumga Plaza, che sono state prese illegalmente dal Gruppo Babel.



Al momento, Vincenzo non è stata rinnovata per una seconda stagione su Netflix poiché la serie è un originale con licenza internazionale, Netflix non è responsabile al 100% del rinnovo, il che significa che il rinnovo spetta alla rete via cavo sudcoreana tvN.

Vincenzo è stato uno dei K-Drama più popolari su Netflix nel 2021 ed è ora il nono dramma via cavo coreano più votato nella storia.

Soon Joong-Ki ha parlato in un'intervista con Jazmine Media della seconda stagione spiegando:

“Sono personalmente felice che molte persone vogliano che la seconda stagione esca, ma realisticamente parlando non uscirà, e non credo che ci sia mai stata alcuna discussione sulla seconda stagione internamente.”

Queste parole sembrano riecheggiare quelle fatte dall'attore in un video making-of sull'ultimo giorno di riprese della prima stagione. "Sono stato l'unico a piangere davanti alla telecamera, ma tutti gli attori hanno pianto", ha detto. "È stata una produzione così divertente che non volevo dire addio, e mi emoziono sempre quando finiscono le riprese finali".

Il co-protagonista di Soong-ki ,Kwak Dong-yeon, che interpreta Jang Han-seo, fratello del leader del gruppo Babel, ha detto a Soompi che una seconda stagione sarebbe un "sogno diventato realtà". Altri membri del cast hanno espresso il desiderio di tornare sul set e data la popolarità della serie non si può mai dire mai.

Grazie al fatto che la storia è stata lasciata in qualche modo aperta nel finale, questo dà alla produzione la ragione perfetta per tornare per una seconda stagione in futuro, anche se potrebbe volerci molto tempo.



Ci vorranno diverse settimane o alcuni mesi prima che lo sceneggiatore Park Jae Bum scriva una nuova sceneggiatura e una nuova storia per la seconda stagione. Ma la più grande complicazione è legata all'agenda dell'attore Song Joong-Ki che sta lavorando a due progetti, il primo è il dramma jTBC The Youngest Son of a Conglomerate l'altro è la seconda stagione di Arthdal Chronicles.



La stragrande maggioranza delle serie coreane che hanno più di 16 episodi non sono destinate ad essere rinnovate, considerato che la serie Vincenzo è composta da 20 episodi, la situazione si complica.

Non ci resta che attendere per scoprire se Vincenzo avrà una seconda stagione, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di Vincenzo e con tutte le serie in arrivo su Netflix ad agosto.