Da Vinci's Demons: che fine ha fatto il cast della serie americana su Leonardo?

Da Vinci's Demons segue la storia "non raccontata" del più grande genio del mondo, Leonardo da Vinci, durante la sua turbolenta giovinezza nella Firenze rinascimentale. Tom Riley ha interpretato Leonardo per tre stagioni della serie Starz creata da David S. Goyer e cancellata nel 2015.

La decisione di porre fine a Da Vinci's Demons è stata presa dopo la fine delle riprese della terza stagione, quindi i produttori non hanno necessariamente pianificato il finale di stagione come un finale di serie.



Tom Riley dopo la fine dello show ha recitato in un episodio di Doctor Who, sei episodi di The Collection (2016), Dark Heart (2016) ed attualmente lo possiamo trovare in The Nevers. Per quanto riguarda il grande schermo il suo ultimo credito cinematografico risale al 2018 quando ha recitato in Ghost Light.



Laura Haddock, che ha interpretato Lucrezia Donati ha proseguito la sua carriera recitando in altre serie tv come: Ripper Street (2014), Luther (2015), The Musketeers (2016) e White Lines (2020). Mentre prossimamente potremmo vederla al cinema in Downton Abbey 2.



Blake Ritson ha vestito i panni di Girolamo Riario in Da Vinci's Demons e successivamente ha recitato in Le avventure di Hooten & the Lady (Hooten & the Lady) (2016), Krypton e The Gilded Age creata da Julian Fellowes (Downton Abbey).

Elliot Cowan ha interpretato Lorenzo de’ Medici e può essere visto in The Frankenstein Chronicles (2015), Krypton (2018-2019), The Spanish Princess e nel primo episodio della quinta stagione di Peaky Blinders. L’ultimo credito cinematografico è La settima musa (Muse), film diretto da Jaume Balagueró del 2017.

Lara Pulver è stata Clarice Orsini in Da Vinci's Demons e successivamente ha recitato in Quantico, The City and the City (2018), The Alienist: Angel of Darkness (2020) e Dota: Dragon's Blood (2021).

Gregg Chillin ha interpretato Zoroaster, tra i suoi crediti figurano A Discovery of Witches (2018) e

The One (2021).



Infine James Faulkner, che ha interpretato Papa Sisto IV Alessandro della Rovere, si è diviso tra grande e piccolo schermo recitando in I Borgia (2013), Downton Abbey (2014), Il Trono di Spade (2016-2017), La collina dei conigli (2018) e Tribes of Europa (2021). Mentre al cinema può essere visto in Bridget Jones's Baby (2016), Final Portrait - L'arte di essere amici (2017) e Atomica Bionda (2017).



