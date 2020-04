Viola Davis di How To Get Away With Murder rivela i rischi presi dalla serie

Continuano le interviste sul finale di How To Get Away With Murder: questa volta tocca a Viola Davis parlare della storia del suo personaggio e rivelare cosa l'ha spinta ad accettare il ruolo da protagonista nello show.

Parlando con i giornalisti di Variety, l'attrice spiega per prima cosa le sue idee riguardo il carattere e la psiche di Annalise Keating: "Non volevo interpretare un personaggio che fosse limitato dai parametri della televisione. Volevo essere più simile alla realtà, alla vita di tutti i giorni, nella complessità della vita di sempre. Ci sono degli attori fantastici in TV, ma il problema con mio lavoro, non sempre ma a volte, è che non mi vedo mai me stessa. Non intendo il mio volto o i miei capelli, ma chi sono dentro. Non è mai successo, ecco perché mi piace la casa di produzione Shondaland, perché cercano sempre una nuova audience, di etnie e status differente, diversi dal passato".

Viola Davis continua l'intervista elencando quali sono state le scene e i momenti più importanti dello show: "In ogni stagione ci sono stati momenti originali. Per esempio quando si è scoperta la mia sessualità, la storia di Bonnie e il fatto di aver superato degli abusi sessuali, Connor e Oliver e l'aver mostrato la vita quotidiana di una coppia omosessuale. I casi e le coppie miste presenti nella serie. Abbiamo anche preso dei rischi in alcune scene, come quando dico ai bambini di spararmi, oppure quando Bonnie cerca di salvare Frank, mentre io cerco di fare il contrario".

In attesa delle puntate inedite della sesta stagione, vi lasciamo con il trailer di How To Get Away With Murder.