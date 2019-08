Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie First Ladies

C'è grande curiosità intorno al prossimo ruolo televisivo affidato al premio Oscar Viola Davis. L'attrice è stata scelta per interpretare l'ex-first lady Michelle Obama in una serie intitolata First Ladies, in lavorazione per Showtime. Il network ha affidato ad Aaron Cooley la stesura della sceneggiatura e la produzione esecutiva dello show.

First Ladies s'addentrerà nella vita privata e politica delle first lady più ricordate e apprezzate della storia, iniziando proprio dalla consorte di Barack Obama, con Eleanor Roosevelt e Betty Ford. Lo show si concentrerà sull'ala est della Casa Bianca, dove molte delle decisioni storiche di maggior impatto e cambiamento sono state nascoste e prese dalle carismatiche, complesse e dinamiche first lady americane.

La produzione dello show sarà curata da Showtime e LionsGate Television.



Viola Davis e il partner, Julius Tennon, lavorano allo show come produttori esecutivi tramite la JuVee Productions, insieme a Welle Entertainment, Gaspin Media e Brad Kaplan di LINK Entertainment.

Per Michelle Obama si tratta della prima rappresentazione in un'opera seriale ma è già stata interpretata da Tika Sumpter sul grande schermo, nel film Southside Without You, uscito nel 2016.

Gli Obama sono passati recentemente alla produzione di contenuti tramite la Higher Ground Productions.

Tornerà anche Viola Davis in Suicide Squad, diretto da James Gunn, mentre si avvicina alla conclusione Le regole del delitto perfetto.