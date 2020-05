Viola Davis, i prossimi progetti della star de Le regole del delitto perfetto

Le regole del delitto perfetto sì è conclusa il 14 maggio, cosa farà adesso l'attrice che ha interpretato Annalise Keating nell'acclamata serie TV? In molti i fan che si stanno domandando quali saranno i prossimi progetti di Viola Davis.

Dopo il gran successo nel film Il dubbio (del 2008), che le ha permesso di ricevere la sua prima candidatura al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista, e in The Help, grazie al quale è stata invece nominata come migliore attrice (nel 2011), la Davis si è messa in mostra nel ruolo dell'avvocato protagonista nello show di Shonda Rhimes, per un totale di 90 episodi. I fan sono stati deliziati con un colpo di scena nel finale de Le regole del delitto perfetto, show che li ha accompagnati per sei anni.

Viola Davis cosa farà adesso? Tra i progetti futuri in cui vedremo la star si annovera The Woman King, film tratto da eventi reali che racconta la storia di Nanisca (Davis), generale di una truppa militare tutta al femminile, e di sua figlia Nawi (Lupita Nyong'o). Del film se ne era parlato già nel 2018, ma da allora non sono emerse più notizie.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, al momento non si sa se l'attrice abbia già dei progetti in cantiere o meno. In molti sperano ancora in un possibile rinnovo della serie realizzata dalla produttrice di Scandal e Grey's Anatomy, ma lo showrunner Pete Nowalk ha fatto ben capire che Le regole del delitto perfetto è terminata definitivamente.