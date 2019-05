Primo violentissimo teaser trailer di Primal, nuova creatura animata di Genndy Tartakovsky

A due anni di distanza dal revival conclusivo della magnifica Samurai Jack, il mitico e geniale Genndy Tartakovsky è pronto a tornare sempre nel blocco Adult Swim di Cartoon Network con un nuovo ed elettrizzante progetto, Primal, di cui è stato diffuso oggi online il primo, violentissimo teaser trailer ufficiale.

Dal trailer, si intuisce immediatamente il setting preistorico della serie, ma dalle prime immagini visionate nel filmato sembra che questo Primal sia diverso da altri progetti (sia animati che fumettistici) dell'autore. L'estetica della serie sembra comunque adattarsi perfettamente alla cifra stilistica del visionario creatore, specie in riferimento all'uso esplicito della violenza e nei lineamenti del protagonista, questo omone preistorico armato di lancia.



Anche nei paesaggi, i panorami che si vedono nel trailer sono lussureggiati e colpiti da un utilizzo della luca molto accattivante, mentre gli attacchi dei dinosauri sono brutali e culminano nel sangue, specie poi se verso il protagonista. L'azione è quella di Samurai Jack, quindi si spera ben coreografata e con un'idea narrativa solida alle spalle.



Primal sbarcherà su Adult Swim il prossimo autunno, a data da destinarsi. Nel frattempo, Tartakovsky potrebbe essere al lavoro su un film completo di Samurai Jack, "sempre dallo stesso valore artistico ma in CGI", come ha spiegato la scorsa estate proprio l'autore.