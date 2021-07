Virgin River 3, la spiegazione e il riassunto del finale di stagione

Virgin River è una serie che con il tempo è riuscita a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Il suo romanticismo e i suoi incredibili cliffhanger l'hanno portata nella top ten dei prodotti Netflix più visti. La terza stagione, disponibile dal 9 Luglio, non è stata da meno, e ha stupito i fan con un finale esplosivo. Scopriamo cosa è successo.

Come sappiamo la serie è tratta dai romanzi di Robyn Carr e vede come protagonista Mel, una donna che risponde ad un annuncio di lavoro a Virgin River per lasciarsi il suo doloroso passato alle spalle. Mel scoprirà che Virgin River non è il posto semplice che si sarebbe aspettata. La donna, inoltre, incontrerà Jack, con il quale vivrà una storia travagliata.

Il finale della terza stagione è incentrato proprio sui due. Mel e Jack, infatti, si ritrovano dopo aver passato un periodo di pausa, e decidono di andare in montagna insieme per vedere l'alba. E' proprio in questa bellissima cornice che Jack chiede a Melinda di sposarlo. Una proposta alquanto inaspettata, a cui la donna non risponde proprio nel più classico dei modi.

Mel infatti rivela a Jack una notizia bomba: la donna sarebbe incinta. E aggiunge anche che non è sicura che sia lui il padre del bambino. Si scopre infatti che Mel, dopo aver appreso che Jack non voleva altri figli, ha deciso di fare l'inseminazione artificiale utilizzando gli embrioni del defunto marito Mark. Una notizia scioccante, ma d'altro canto i finali di stagione di Virgin River ci hanno sempre abituati a cliffhanger di un certo livello.

L'attrice che interpreta Mel, Alexandra Breckenridge, si è detta scettica riguardo alla cosa nel momento in cui stava leggendo lo script. "Se Mel vuole portare avanti una cosa del genere, significa che pensa davvero che non ci sia speranza tra lei e Jack. E' una cosa importante da fare per una persona e ci fa comprendere quanto lei voglia diventare madre." L'attrice, nonostante lo scetticismo iniziale, ha deciso però di dare fiducia a Sue Tenney e al team di sceneggiatori.

Ed è giusto che sia così, perché Virgin River non ci ha mai delusi. La serie è stata già rinnovata per una quarta stagione, dunque gli spettatori avranno le risposte che cercano. Intanto, per passare il tempo, potrete recuperare le 10 migliori serie TV di Netflix tratte da libri, oppure potete leggere il nostro commento della seconda stagione di Virgin River.