Virgin River, Netflix rinnova ancora la serie: in arrivo le stagioni 4 e 5

Dopo il finale della terza stagione di Virgin River, avevamo lasciato la serie Netflix con una serie di cliffhanger e di trame lasciate in sospeso, ma senza alcuna certezza sul futuro dello show. Nella giornata di lunedì la piattaforma streaming ha invece sciolto ogni dubbio, annunciando il rinnovo per altre due stagioni.

Stando a quanto riporta USA Today, infatti, Virgin River continuerà ancora almeno per le stagioni 4 e 5.

La notizia del rinnovo di Virgin River per la stagione 3 era arrivata lo scorso dicembre. La terza tornata di episodi, pubblicata in streaming su Netflix da luglio, ha fatto registrare ottimi dati in termini di audience. Nella settimana del 12 luglio, la prima con tutte e tre le stagioni a disposizione, secondo la classifica di Nielsen lo show aveva accumulato ben 2,1 miliardi di minuti di visualizzazioni, contando i trenta episodi complessivi.

La terza stagione di Virgin River si è conclusa con Hope (Annette O'Toole) operata d'urgenza, Brady (Benjamin Hollingsworth) in arresto per aver a quanto pare sparato a Jack (Martin Henderson), e con Mel (Alexandra Breckenridge) che scopre di essere incinta, senza sapere se di Jack o di Mark.

Fanno parte del cast di Virgin River, tra gli altri, anche Colin Lawrence, Lauren Hammersley, Tim Matheson, Grayson Gurnsey, Zibby Allen, Sarah Dugdale e Marco Grazzini.