Vision Quest, confermata la nuova serie MCU con Paul Bettany: tutti i dettagli!

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato dei rumor riguardanti una possibile serie tv di Disney+ incentrata su Visione con Paul Bettany. Ebbene, queste voci sono state oggi confermate.

Come riportato da Deadline infatti, i Marvel Studios hanno ufficialmente messo in cantiere Vision Quest, nuovo spin-off di WandaVision che arriverà in esclusiva sulla piattaforma Disney. Lo show è al momento nelle sue prime fasi di sviluppo e gli autori si incontreranno per discuterne la prossima settimana. La Wanda Maximoff/Scarlet Witch di Elizabeth Olsen potrebbe fare la sua comparsa nella serie.

Vision Quest è inoltre il nome di una storyline dei fumetti Marvel della fine degli anni Ottanta con protagonista Visione, che si svolgeva sulle pagine di West Coast Avengers. Nella storia, Visione viene smantellato e la sua pelle artificiale diventa bianca. L'evento è stato già adattato nella parte finale di Wandavision e lo show potrebbe quindi ripartire da lì. Ulteriori dettagli non sono stati rivelati.

Vision Quest sarà supervisionato dal creatore, scrittore e produttore esecutivo di WandaVision Jac Schaeffer, che vi ricordiamo seguirà anche l'altro spin-off della serie precedentemente annunciato, ovvero Agatha: Coven of Chaos, con protagonista Kathryn Hahn e in arrivo alla fine del 2023 o all'inizio del 2024, come parte della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe.

