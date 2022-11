Vision Quest, il ritorno di Ultron nei piani del Marvel Cinematic Universe?

Paul Bettany probabilmente tornerà nei panni di Visione con la nuova serie del Marvel Cinematic Universe intitolata Vision Quest, nella versione di Visione Bianco, impegnato a ritrovare la propria memoria e umanità. Ma le sorprese potrebbero non finire qui, perché proprio in Vision Quest potrebbe esserci un importante ritorno.

Dopo essere apparso in What If... ?, Ultron potrebbe ufficialmente tornare nel Marvel Cinematic Universe proprio in occasione di Vision Quest.



The Cosmic Universe sostiene che Ultron, dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, non è perduto per sempre ma potrebbe prepotentemente tornare nel franchise.

E proprio Vision Quest potrebbe rivelarsi l'habitat adatto al personaggio, secondo alcuni fan. Non tutti la pensano in questo modo, ritenendo che Ultron potrebbe tornare in un futuro film dei Guardiani della Galassia.



Al momento non ci sono certezze, dopo la conferma di Vision Quest, ma l'ipotesi non è assolutamente da scartare; Ultron è uno dei villain più potenti del franchise e un suo ritorno sarebbe certamente gradito dagli appassionati della saga cinematografica. Nella serie potrebbe far capolino anche Elizabeth Olsen, co-star di Bettany in WandaVision, e volto di Wanda Maximoff, compagna di Visione nel Marvel Cinematic Universe e nella prima serie MCU che debuttò lo scorso anno su Disney+.



Se non ricordate cosa accadde nel film non preoccupatevi: potete recuperare la recensione di Avengers: Age of Ultron, uscito al cinema nel 2015.