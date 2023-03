Vision Quest: tutto ciò che sappiamo sul sequel di WandaVision

Sono passati due anni dal 5 marzo 2021 - data in cui si concluse WandaVision, miniserie ideata da Jac Shaeffet, - e le informazioni sullo spin-off MCU Vision Quest si arricchisce di sempre nuovi dettagli.

Di base, Vision Quest può essere considerato come il sequel di WandaVision, nonostante la sua data di pubblicazione sia ancora incerta: secondo alcune indiscrezioni, le riprese principali si svolgeranno nel 2024, a cui seguiranno gli effetti digitali e le altre attività di post-produzione che potrebbero richiedere fino a un anno: basti pensare ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, finito di girare a metà ottobre ma arrivato in sala soltanto 16 mesi più tardi. In definitiva, quanto potremo assistere al nuovo prodotto MCU? Secondo i pronostici, una finestra di uscita ragionevole si aggira intorno alla metà del 2025, poco prima o poco dopo l'attesissimo Avengers: The Kang Dynasty. Per approfondire l'argomento, ecco alcuni dettagli sul ritorno di Visione in Vision Quest, tra West Coast e Young Avengers.

Introdotto in Age of Ultron, Visione ha stretto un legame con Wanda Maximoff in Captain America: Civil War, per poi morire per mano di Thanos in Infinity War. A complicare il tutto sono gli eventi di WandaVision – in cui il supereroe viene "resuscitato" grazie ai poteri di Scarlet Witch – e l'avvento di White Vision, che ne ha acquisito i ricordi fino a dichiarare l'iconica frase: "Io sono Visione". Così ha dichiarato Paul Bettany, interprete del personaggio: "Non si può mai sapere come andranno le cose con la Marvel, se il tuo ruolo è finito oppure no. Quindi non voglio ancora parlare di fine. Questa è stata una delle esperienze più creative, gioiosa e spensierata della mia vita". E non manca una buona dose di ironia: in un'altra occasione, Paul Bettany ha terrorizzato i fan con il busto di Visione.