Vision Quest: gli showrunner di WandaVision scriveranno la serie Marvel con Paul Bettany

Come rivelato da The Direct, i Marvel Studios avrebbero assunto gli showrunner Megan McDonnell e Peter Cameron per scrivere la nuova serie Vision Quest, che continuerà la narrazione attorno al personaggio di Visione, interpretato ancora da Paul Bettany e che avevamo visto l'ultima volta alla fine di WandaVision nella sua nuova configurazione.

McDonnell ha scritto l'episodio di WandaVision "Now in Color" e ha co-scritto "We Interrupt This Program" con Bobak Esfarjani, mentre Cameron ha scritto "On a Very Special Episode..." con Mackenzie Dohr e "All-New Halloween Spooktacular!" con Chuck Hayward. Entrambi andranno ad ampliare la writer's room di Vision Quest, scrivendo alcuni episodi per la nuova serie Marvel che arriverà prossimamente su Disney+.

McDonnell e Cameron vantano numerosi progetti all'interno del Marvel Cinematic Universe: McDonnell è stato co-sceneggiatore di The Marvels e Agatha: Coven of Chaos, mentre Cameron è stato co-sceneggiatore di Werewolf by Night e ha lavorato nella writer's room di Moon Knight. La creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva di WandaVision, Jac Schaeffer, sarà la showrunner sia di Vision Quest sia dell'altro altro spin-off di WandaVision con Kathryn Hahn. Proprio Agatha Coven of Chaos potrebbe essere rinviato per problemi di scrittura.

Nell'ottobre 2022 era stato confermato che Vision Quest si trovava nella fase di sviluppo e che Bettany avrebbe ripreso il ruolo di protagonista. Anche se la premessa completa della serie non è stata resa nota, Vision Quest si svolgerà dopo il finale di stagione di WandaVision con "Visione che cerca di recuperare la sua memoria e la sua umanità".

Oltre a Bettany, non è chiaro se anche Elizabeth Olsen tornerà a vestire i panni di Wanda Maximoff dopo la conclusione del suo arco narrativo come Scarlet Witch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Tuttavia, è stato notato che Scarlet Witch potrebbe tornare nel MCU, magari già in Agatha: Coven of Chaos le cui riprese sono tutt'ora in corso.