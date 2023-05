Vision Quest, Lo spin-off di WandaVision avrebbe già una data di uscita

Pochi dettagli sono stati rivelati fino ad ora sulla trama di Vision Quest, tuttavia si parla di uno show che seguirà la ricostruzione di Visione Bianco. Non sappiamo cosa sia successo al personaggio dopo il finale di WandaVision, questo spin-off ci darà sicuramente qualche informazione in più.

Ad oggi sembrerebbe che Vision Quest abbia anche una possibile finestra aperta sul suo rilascio sulla piattaforma di Disney+.

Sebbene i Marvel Studios non abbiano annunciato un giorno specifico, la WGA (directory Writers Guild of America) individua lo show con una data di uscita tra il 2024 ed il 2025 sulle pagine ufficiali dello showrunner Jac Schaeffer e di diversi scrittori.

Tuttavia non è chiaro se lo sciopero degli sceneggiatori in corso possa ritardare tale possibile finestra di lancio per lo show.

Schaefer è stato il creatore, produttore esecutivo e scrittore capo di WandaVision, ed è anche responsabile della sua serie sequel, Agatha: Coven of Chaos, prevista per l'inverno del 2023.

Per maggiori informazioni qui potete trovare tutto quello che sappiamo su Vision Quest. Questo sarà il secondo spin-off ufficiale di WandaVision, insieme a quello sul personaggio della strega Agatha, che avrà le caratteristiche di una commedia dai toni dark, ed includerà nel suo cast anche Patti LuPone e Joe Locke.