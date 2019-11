Una visita inaspettata di Amenadiel nella foto della quinta stagione di Lucifer

Entertainment Weekly ha pubblicato in esclusiva una nuova immagine della quinta stagione di Lucifer, che mostra il fratello del protagonista, l'angelo Amenadiel, interpretato da D.B. Woodside, compiere una visita alquanto inaspettata in un luogo molto particolare. Lo show di Tom Kapinos è la trasposizione del fumetto omonimo di Vertigo.

Nell'immagine si vede Amenadiel fare visita proprio al fratello Lucifer all'inferno. Nell'immagine si vede Amenadiel in quello che sembra un inquietante teatro grottesco, e dall'espressione del personaggio nell'immagine, non sembra proprio che si tratti di un luogo dove essere felici di restare.

Come sapranno molti fan di Lucifer, quando il protagonista abdicò per la prima volta al trono dell'inferno, Amenadiel dovette intervenire per governare. Ora quale sarà la situazione? Visto che Amenadiel odia profondamente l'inferno.

D.B. Woodside ha cercato di spiegare la situazione:"Sapendo che si tratta dell'ultimo posto in cui l'angelo guerriero vorrebbe trovarsi, la posta in gioco dev'essere estremamente alta. Dev'esserci qualcosa di molto, molto brutta sulla Terra perché Amenadiel scenda all'inferno. Dev'esserci una ragione estremamente forte. forse ultraterrena, per fargli visitare l'inferno. Amenadiel sta esplorando la sua identità sulla Terra, e forse ha copiato un po' Lucifer. Da quando il fratello se n'è andato probabilmente Amenadiel raccoglie ciò che ha lasciato Lucifer. Il che significa che qualcuno deve gestire Lux".

Il cast recentemente ha festeggiato l'ultima lettura del copione con un look da Halloween mentre online a ottobre è stata pubblicata la foto dell'episodio in stile musical.