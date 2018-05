Vita da Vampiro arriverà in TV in America grazie ad un adattamento di FX

La commedia Vita da Vampiro sta per tornare sui piccoli schermi americani grazie ad un adattamento a cura di FX. Gli addetti ai lavori saranno Taika Waititi e Jemaine Clement, i registi ed attori della pellicola originale, che ricopriranno per l'occasione anche i ruoli di scrittori e produttori esecutivi.

Lo show, conosciuto all'estero con il nome What We Do in the Shadows, narra la storia di un gruppo di vampiri che condividono un appartamento situato a Wellington (Nuova Zelanda), e giorno dopo giorno affronteranno le sfide che la loro condizione vampiresca gli impone, con risultati estremamente esilaranti. La fama non tardò ad arrivare per la produzione di Waititi e Clement, e contribuì sin da subito a spianare loro la strada verso il successo non solo come registi ma anche come attori, visto che erano inclusi nel cast.

La nuova incarnazione del film, che diventerà ora una serie TV, prenderà spunto dal plot del vecchio Vita da Vampiri, e racconterà la convivenza di tre giovani vampiri compagni di stanza a New York City, che dura da più di cento anni. Nel ruolo dei tre protagonisti vedremo Matt Berry, che ha già recitato in The IT Crowd; Kayvan Novak, visto in azione in I Primitivi, ed infine Harvey Guillen, famoso per aver partecipato a The Magicians.

La prima stagione della nuova serie TV avrà 10 episodi, ed il suo debutto è previsto per la primavera del 2019.