Vita da vampiro - What We Do in the Shadows: il nuovo teaser svela la data d'uscita

FX Networks ha diffuso in streaming il nuovo teaser trailer di Vita da vampiro - What We Do in the Shadows, in cui viene finalmente rivelata la data di debutto ufficiale.

La serie, tratta dall’omonimo mockumentary co-scritto e diretto da Taika Waititi, debutterà sul network statunitense nel marzo di quest’anno. A giudicare da queste prime immagini, è chiaro che lo stile ironico della pellicola è stato mantenuto inalterato e sarà la colonna portante della nuova serie.

Nella pellicola del 2014 scritta da Taika Waititi e Jemaine Clement, che tornano a bordo del progetto televisivo come sceneggiatori e produttori esecutivi, narrava le vicende di un gruppo di vampiri che vivono sotto lo stesso tetto a Wellington, in Nuova Zelanda, e si ritrovano ad affrontare i problemi comuni della vita moderna, tra cui l'affitto da pagare, superare i conflitti con i coinquiini e cercare di entrare nei nightclub. La pellicola ha avuto un discreto successo, incassando 6,9 milioni di dollari a fronte di un budget di 1,6 milioni.

La serie televisiva, invece, seguirà la convivenza di tre giovani vampiri compagni di stanza a New York City, che dura da più di cento anni. Nel ruolo dei tre protagonisti vedremo Matt Berry, che ha già recitato in The IT Crowd; Kayvan Novak, visto in azione in I Primitivi, ed infine Harvey Guillen, famoso per aver partecipato a The Magicians. Nel cast anche Natasia Demetriou. Il cambio di setting ha permesso agli sviluppatori di avere libertà creativa e nuovo materiale comico su cui lavorare.

L’annunciata prima stagione sarà composta da dieci episodi.