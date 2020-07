Vite al limite, ecco l'incredibile trasformazione di Paula Jones

Vite al limite è il notissimo docu-reality in onda su Real Time, in cui il Dottor Nowzaradan permette a donne ed uomini gravemente obesi di cambiare totalmente la propria vita, perdendo gran parte del peso tra operazioni di bypass gastrico e diete restrittive. Non tutti raggiungono il difficile obiettivo ma, Paula Jones ci è riuscita.

I kg di troppo molto spesso non dipendono solo dalla buona cucina ma, come dimostrato da questo programma, sono il risultato di complessi traumi difficilmente superabili che segnano per sempre l'esistenza degli individui.

Paula Jones è una giovane donna che nel corso degli anni è arrivata a pesare addirittura 251 Kg ma, con l'aiuto dell'esperto dottore è riuscita a dare un taglio netto al proprio stile di vita, perdendo durante il primo anno del programma ben 74 kg. La donna era arrivata pesare così 177 kg, ma il suo viaggio non si è interrotto, anzi è continuato con grande forza d'animo. Paula ha così perso più di 180 kg, arrivando a pesare appena 64 kg.

La donna ha potuto così riprendere in mano le redini della propria vita, è tornata ad essere autosufficiente, a viaggiare e a fare sport. Un bel taglio netto col passato da obesa dunque. Potete vedere qui di seguito le immagini della sua incredibile trasformazione. Sembra incredibile credere che Paula pesa appena 1/4 del suo peso iniziale.