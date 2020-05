Vittorio Brumotti nuovamente aggredito a Milano: 'non mi fermeranno'

Nuova aggressione per l'inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti. Proprio il TG satirico di Antonio Ricci ha diramato un comunicato in cui ha comunicato che Brumotti è stato attaccato a Milano, a Porta Venezia, mentre stava documentando una piazza di spaccio a bordo della sua bicletta.

"Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento" ha affermato Brumotti, il quale nel comunicato di Striscia ha sottolineato che le Forze dell'Ordine sono immediatamente intervenute insieme agli operatori sanitari, che hanno provveduto a soccorrerlo e portarlo in ospedale. "Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda" ha concluso, lanciando una sfida e rassicurando tutti: "voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno".

Qualche settimana fa Brumotti è stato aggredito a Parco Sempione di Torino, mentre proprio in pieno lockdown è stata la volta di un'altra aggressione, a Padova.