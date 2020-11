Vittorio Brumotti nuovamente aggredito dagli spacciatori: ecco cosa è successo

Ancora un’aggressione per Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia La Notizia che da sempre combatte in prima linea contro il fenomeno dello spazio di droga nelle principali città italiane.

Nel servizio andato in onda nell’ultima puntata di Striscia La Notizia, Brumotti si trovava a Trento, per documentare ancora una volta la situazione segnalata da studenti ed abitanti della zona, infastiditi dallo spaccio di droga.

Arrivano in sella alla sua classica bicicletta, l’inviato ha filmato decine di pusher nella centrale Piazza Dante, nei pressi del Palazzo della Regione. Brumotti è stato accolto da insulti e minacce, come avvenuto anche in passato.

Immediatamente sono arrivate le Forze dell’Ordine, che hanno perquisito e portato in caserma gli spacciatori per i controlli del caso. Alcuni di questi hanno anche opposto una resistenza che è sfociata in una vera e propria colluttazione con i Carabinieri, che però sono riusciti a tenerli a bada.

Non è la prima volta che Brumotti viene attaccato dagli spacciatori: lo stesso era successo anche durante il lockdown a Padova, oltre che nel comune di Pioltello. Nonostante le intimidazioni e le aggressioni, l’inviato di Striscia non molla e continua nella sua opera di denuncia della criminalità e dello spaccio indisturbato di sostanze stupefacenti in pieno centro città.