Vittorio Brumotti sull'aggressione criticata da Chef Rubio: 'è stata la più feroce'

Negli ultimi mesi abbiamo più volte parlato su queste pagine delle aggressioni ai danni di Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia. L'inviato è stato al centro di un nuovo attacco che è stato mandato in onda martedì sera dal TG satirico di Canale 5, ma a far discutere è la reazione di Chef Rubio.

Direttamente sul proprio account Twitter, Chef Rubio ha attaccato verbalmente Brumotti: "non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date" ha scritto, scatenando l'ira dei fan. Poco dopo Rubio ha pubblicato una sorta di mappa del "Brumotti Botte Tour" che indica tutti i luoghi in cui è stato malmenato.

Brumotti ha definito l'aggressione di martedì sera "la più feroce che abbia mai subito", ma per fortuna non ha riportato alcuna ferita grave. "mi hanno dato calci sulla schiena e sui reni, sbattuto la faccia contro il furgone della troupe, che è stato distrutto, spaccato la bici e il tutto condito dalle solite minacce di morte e nonostante la presenza delle forze dell’ordine, che hanno fatto il massimo per proteggermi" ha raccontato.